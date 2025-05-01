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Коттеджи в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Удобная планировка, до газа 2 метра,  можно делать скважину, канализация проведена, хорошие …
$55,000
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Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КОТТЕДЖ, который продуман до мелочей! Если Вы в поиске нестандартного просто…
$239,000
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Параметры недвижимости в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

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