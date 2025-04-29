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Жильё в Петревичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Петревичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петревичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается большой дом 109,6,м2 (жилая 66,6м2) кухня 9,5 м2.(Дом кирпичный, перекрытия ж/б па…
$50,000
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Параметры недвижимости в Петревичском сельском Совете, Беларусь

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