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Пентхаусы с видом на горы в Беларуси

Минск
9
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1 объект найдено
Пентхаус в Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
$140,138
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