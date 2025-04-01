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Дома с садом в Поставский район, Беларусь

Козловщинский сельский Совет
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2 объекта найдено
Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты" примыка…
$48,000
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Дом в Воропаево, Беларусь
Дом
Воропаево, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагается добротный дом в живописном гп. Воропаево. Витебская обл., Поставский р-н. - - -…
$4,000
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