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Жильё в Поставский район, Беларусь

Козловщинский сельский Совет
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6 объектов найдено
Дом в Поставы, Беларусь
Дом
Поставы, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается просторный дом (площадь по СНиП 85,8 м2)Окна ПВХ стеклопакеты, газовое отопление, …
$40,900
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Дом 4 комнаты в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
"Париж всего в 6 км: Дом в Новиках – Ваше Идиллическое Убежище" ____________________ В г…
$67,000
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Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты" примыка…
$48,000
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Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
"Париж всего в 6 км: Дом в Новиках – Ваше Идиллическое Убежище"  В глубине живописной Витебс…
$67,000
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Дом в Воропаево, Беларусь
Дом
Воропаево, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагается добротный дом в живописном гп. Воропаево. Витебская обл., Поставский р-н. - - -…
$4,000
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Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Если вы ищете тихое и живописное, уединенное место для жизни или отдыха, в то этот дом для в…
$4,800
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