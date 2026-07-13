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Долгосрочная аренда магазинов в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 228 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 228 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Сдаётся в аренду универсальное здание площадью 228-375 м2 возле МКАД-2  под производство, ск…
$1,568
в месяц
НДС
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