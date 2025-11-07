Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

6 объектов найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Цнянка, Беларусь
Коммерческое помещение 700 м²
Цнянка, Беларусь
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду помещение площадью 30-700 м2, 3 этажа+ подвал, с хорошим ремонтом и мебелью…
Цена по запросу
Производство 600 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Производство 600 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в долгосрочную аренду складские помещения площадью от 600 до 2400 кв м, в 12 км и…
$14,865
в месяц
Офис 700 м² в Цнянка, Беларусь
Офис 700 м²
Цнянка, Беларусь
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду помещение площадью 30-700 м2, 3 этажа+ подвал, с хорошим ремонтом и мебелью…
Цена по запросу
Склад 600 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 600 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в долгосрочную аренду складские помещения площадью от 600 до 2400 кв м, в 12 км и…
$14,865
в месяц
Ресторан, кафе 700 м² в Цнянка, Беларусь
Ресторан, кафе 700 м²
Цнянка, Беларусь
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду помещение площадью 30-700 м2, 3 этажа+ подвал, с хорошим ремонтом и мебелью…
Цена по запросу
Производство 700 м² в Цнянка, Беларусь
Производство 700 м²
Цнянка, Беларусь
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду помещение площадью 30-700 м2, 3 этажа+ подвал, с хорошим ремонтом и мебелью…
Цена по запросу
