Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Папернянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Сад

Жилье с садом в Папернянском сельском Совете, Беларусь

;
дома
61
18 объектов найдено
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся прекрасный загородный дом на берегу реки "Вяча" в престижной коттеджной застройке …
$160,087
Оставить заявку
в Большевик, Беларусь
Большевик, Беларусь
Площадь 139 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик, продается доля ½ в просторной и уютной 3-х ком…
$70,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Проводите лето на природе, а не в душных квартирах. На авто 10 мин. езды Садовое товарищест…
$25,000
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 15 км от Минска в СТ «Ромашка-Соломареченская», Минский …
$33,900
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Абсолютно ровный, с какой стороны не посмотри, участок в садовом товариществе и домом нанем …
$22,340
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продаётся прекрасный загородный дом в С/Т "Ивушка-Мапид", ул.Лесная, 264, д.Боровцы, примыка…
$79,000
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается уникальный участок с домом, окруженный лесом, в 14 км от МКАД (возле д. Лапоровичи…
$216,389
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Блокированный дом на участке 9,32 соток рядом с Минском — СТ «Политехник БНТУ» Предлагается …
$127,527
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$293,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
В 5 минутах езды от Минска, в СТ Заценьский родник,  продаеться 2х этажный дом.  Участок обн…
$211,979
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
В 12 км от МКАД продается прекрасный, комфортный, новый дом для круглогодичногопроживания. Т…
$135,667
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дом в деревне Лапоровичи. Все коммуникации заведены в дом. Вода- скважина, свет -2…
$398,318
Оставить заявку
Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$157,373
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Представьте место, где утром можно выпить кофе в собственной беседке, а через несколько мину…
$122,100
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается двухуровневый теплый уютный  дом 126 кв. метров из бруса  в с/т "Купалинское"   в …
$121,591
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Уютный дом на 17 сотках в 8 км от МКАД. ❤️ Теплый трехуровневый дом из сруба, площадью 142,5…
$83,673
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Дом расположен в 200м от озера и в 100м от лесного массива. С балкона открывается красивый в…
$159,408
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 276 м²
Продаётся прекрасный загородный дом вблизи "Водохранилища Вяча" в престижном коттеджном посё…
$199,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти