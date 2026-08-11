Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Папернянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Гараж

Жилье с гаражом в Папернянском сельском Совете, Беларусь

;
дома
61
20 объектов найдено
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся прекрасный загородный дом на берегу реки "Вяча" в престижной коттеджной застройке …
$160,087
Оставить заявку
в Большевик, Беларусь
Большевик, Беларусь
Площадь 139 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик, продается доля ½ в просторной и уютной 3-х ком…
$70,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Проводите лето на природе, а не в душных квартирах. На авто 10 мин. езды Садовое товарищест…
$25,000
Оставить заявку
TekceTekce
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 266 м²
Продажа дома, где у каждого будет свое пространство! ​Продается просторный трехэтажный котте…
$170,601
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Двухуровневый дачный дом, Мядельское направление, в 13 км от МКАД! В 2 км от водохранилища В…
$36,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продаётся прекрасный загородный дом в С/Т "Ивушка-Мапид", ул.Лесная, 264, д.Боровцы, примыка…
$79,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается в 10 км от МКАД, Мядельское направление, Минская область, Минский район, Папернянс…
$26,000
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 388 м²
Ссылка на Тик Ток обзор Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж с гост…
$672,907
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Блокированный дом на участке 9,32 соток рядом с Минском — СТ «Политехник БНТУ» Предлагается …
$127,527
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$293,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Локация: СТ «Динамовец» Молодечненское направление в 22 км от МКАД, всего 15 минут езды на а…
$27,812
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
В 12 км от МКАД продается прекрасный, комфортный, новый дом для круглогодичногопроживания. Т…
$135,667
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дом в деревне Лапоровичи. Все коммуникации заведены в дом. Вода- скважина, свет -2…
$398,318
Оставить заявку
Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$157,373
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Представьте место, где утром можно выпить кофе в собственной беседке, а через несколько мину…
$122,100
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 344 м²
Продаем дом в деревне Селюты. Буквально в 250 метрах от участка находится озеро, благодаря ч…
$270,000
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается двухуровневый теплый уютный  дом 126 кв. метров из бруса  в с/т "Купалинское"   в …
$121,591
Оставить заявку
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Уютный дом на 17 сотках в 8 км от МКАД. ❤️ Теплый трехуровневый дом из сруба, площадью 142,5…
$83,673
Оставить заявку
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 586 м²
Успей купить! Ваш коттедж мечты всего в 7 км от Минска!  ❤️ Эксклюзивное предложение: роскош…
$389,000
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 276 м²
Продаётся прекрасный загородный дом вблизи "Водохранилища Вяча" в престижном коттеджном посё…
$199,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти