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Квартиры в Поколюбичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Поколюбичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Поколюбичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Этаж 4/4
Продаются апартаменты в хорошем жилом состоянии на четвёртом этаже четырёхэтажного кирпичног…
$8,500
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Параметры недвижимости в Поколюбичском сельском Совете, Беларусь

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