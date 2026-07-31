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Производственные здания в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 1 348 м² в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 348 м²
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 21
Площадь 1 348 м²
Этаж 1/1
Продается комплекс зданий (производственная база) в 4 км от города, расположенный по адресу:…
$258,060
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