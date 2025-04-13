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Квартиры в Подгорновском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 11 комнат в Ежона, Беларусь
Квартира 11 комнат
Ежона, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 1 581 м²
Количество этажей 2
Продается здания оздоровительного лагеря «Чайка» Местоположение: Лагерь расположен в непосре…
$115,000
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