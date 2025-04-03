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Дома в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Выставлено на продажу незавершенное капитальное строение (Жилой дом ) в д.Быстрик (10 км по …
$12,000
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Параметры недвижимости в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь

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