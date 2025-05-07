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Коттеджи с садом в Орше, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
Номер договора с агентством 356 от 2021-11-12
$138,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$460,415
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
Продается современный, двухэтажный дом по ул. Инструментальщиков . Общая площадь дома 276.1м…
$99,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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