Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ольховский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Ольховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 378 м² в Ольховцы, Беларусь
Коммерческое помещение 378 м²
Ольховцы, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продаётся кирпичное здание на берегу реки в д. Ольховцы. - Общая площадь 378 м.кв.  -  Матер…
$14,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов