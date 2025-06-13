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Дома в Новодорожский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Пастовичи, Беларусь
Дом
Пастовичи, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается хороший жилой дом в агрогородке Пастовичи Стародорожского района.Материал стен бре…
$8,000
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Параметры недвижимости в Новодорожский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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