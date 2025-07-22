Жилой квартал Комплекс

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Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А…
Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов.
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1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2
1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2
1 км на 2-10 этажах …
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедре…