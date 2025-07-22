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Жилой квартал Комплекс

Гродно, Беларусь
Цена по запросу
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Воздушная панорама центра города и церкви Александра Невского, София, Болгария
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ID: 27179
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Беларусь
  • Область / штат
    Гродненская область
  • Город
    Гродно

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Местонахождение на карте

Гродно, Беларусь

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Вы просматриваете
Жилой квартал Комплекс
Гродно, Беларусь
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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