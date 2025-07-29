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Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь.
Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией.
Туристический комплекс включает:
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Наша организация была основана в 1994 году. В то время - закрытое акционерное общество «Инверх-М».
В 1996 году ЗАО «Инверх-М» входит в десятку крупнейших частных строительных фирм Республики Беларусь. В 2004 году ЗАО «Инверх-М» стало лидером строительной отрасли, специализирующейся на мон…
Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.
Производственно-строительное закрытое акционерное общество «ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ» основано в 1990 году и работает на рынке строительства уже 30 лет. ПС ЗАО «ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ» вело активное строительство жилого фонда в г. Минске на протяжении 25 лет. Это мы строили многоквартирные дома по ул. Пионе…
В 2013 году на строительном рынке Беларуси появилось еще одно предприятие – ООО «ЮрСтройМаш». Компания специализируется на ЖК средней этажности (5 этажей), а также строит многоэтажные (9-10 этажей) жилые дома.
Жилые комплексы от «ЮрСтройМаш» – оптимальное сочетание цены и европейского качес…