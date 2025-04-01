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Купить земельный участок в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 м²
Продается ровный хороший участок площадью 8 соток. Пуховичское направление. Электричество по…
$3,000
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Участок земли в Горелец, Беларусь
Участок земли
Горелец, Беларусь
Продаётся просторный земельный участок 25 соток.Великолепно подойдёт для строительства дома …
$8,900
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