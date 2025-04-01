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Дома с садом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается дача! Пуховичское направление! 50 км. от МКАД! Уютный садовый домик для небольшой …
$12,500
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Параметры недвижимости в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

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