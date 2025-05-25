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Дома с гаражом в Новосёлковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается 3-х этажный дом в д. Люти. Дом находится в живописном месте, Участок 18,5 соток. Д…
$42,000
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Параметры недвижимости в Новосёлковском сельском Совете, Беларусь

с садом
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