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Кафе и рестораны в Новополоцке, Беларусь

коммерческая недвижимость
54
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 220 м² в Новополоцк, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается эксклюзивный угловой ресторанный зал в Старой Риге на набережной 11 ноября 9 (возл…
$740,798
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Ресторан, кафе 396 м² в Новополоцк, Беларусь
Ресторан, кафе 396 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 396 м²
Предлагаем на продажу уникальный комплекс состоящий из   ресторана с  небольшим отелем( 6 но…
$490,066
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Ресторан, кафе 90 м² в Новополоцк, Беларусь
Ресторан, кафе 90 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 90 м²
Шикарые помещения в самом сердце Старой Риги с видом на площадь Ливу, Дом после реновации.  …
$410,288
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