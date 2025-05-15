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Долгосрочная аренда складов в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 16 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 16 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 1/1
В Большом Стиклево (2,5 км за МКАД Могилевское направление) сдаются в аренду помещения:   18…
Цена по запросу
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