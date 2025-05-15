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Долгосрочная аренда производственных помещений в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 190 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 190 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 190 м²
Предлагаем в аренду многофункцилнальное помещение в Новом Двору, 4 км от Минска, площадью 19…
Цена по запросу
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