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Долгосрочная аренда коттеджей в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Сдается просторный дом в Большом Стиклево в Большое Стиклево, Беларусь
Сдается просторный дом в Большом Стиклево
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду просторный двухэтажный жилой дом в Большое Стиклево, ул. Московская, д. 1 м…
$2,000
в месяц
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