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Производственные здания в Новодворском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Производство 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
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Производство 750 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 750 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Продаётся современное, прибыльное производство в Минске (промзона Шабаны)!Специализация:Изго…
$155,000
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Производство 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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