Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Нарочский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Нарочском сельском Совете, Беларусь

11 объектов найдено
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 112 м²
Жемчужина Беларуси, аг. Нарочь, привлекает миллионы туристов, уникальный природный заповедни…
$106,000
Оставить заявку
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 309 м²
Продается на берегу озера Нарочь (первая береговая линия) в курортном поселке Нарочь комплек…
$310,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается добротный дом с банным комплексом в красивейшем месте Беларуси,  где находятся  це…
$121,900
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать обладателем дома в живописном агрогородке Нарочь!  Трехуровн…
$79,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается два дома по цене одного на территории Нарочанского национального парка!!! Огромный…
$31,900
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Предлагается уникальное предложение - два замечательных дома рядом с озером в д. Кузьмичи. М…
$51,500
Оставить заявку
Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается уютный, стильный дом в живописном месте в агрогородке Нарочь, в 20 минутах ходьбы …
$75,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Продам усадьбу в живописном месте Мядельского района! Деревня Струголапы находится в 700 мет…
$51,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в д. Симоны! Минская обл., Мядельский р-…
$57,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в 3 км от кп. Нарочь, в д. Симоны! Минск…
$57,000
Оставить заявку
Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 234 м²
Трехуровневый дом 2009 года постройки, расположенный в агрогородке Нарочь. Площадь дома сост…
$79,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Нарочском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти