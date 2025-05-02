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Дома с гаражом в Нарочском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается добротный дом с банным комплексом в красивейшем месте Беларуси,  где находятся  це…
$121,900
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Дом 4 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать обладателем дома в живописном агрогородке Нарочь!  Трехуровн…
$79,000
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Продам усадьбу в живописном месте Мядельского района! Деревня Струголапы находится в 700 мет…
$51,000
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Дуплекс 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Параметры недвижимости в Нарочском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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