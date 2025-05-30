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Дома в Начском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Начский сельский Совет, Беларусь
Дом
Начский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Лот 6870. В продаже дом в деревне Начского с/с, на левом берегу реки Лань, около водохранили…
$3,000
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Параметры недвижимости в Начском сельском Совете, Беларусь

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