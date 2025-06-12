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Производственные здания в Начевском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 58 м² в Русиновичи, Беларусь
Производство 58 м²
Русиновичи, Беларусь
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продаются капитальные строения под складские помещения в Русиновичах, расположенные на участ…
$62,500
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