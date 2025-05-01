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Коттеджи с гаражом в Мядельском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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Параметры недвижимости в Мядельском районе, Беларусь

с садом
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