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Таунхаусы с гаражом в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
3
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3 объекта найдено
Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с садом
Недорогая
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