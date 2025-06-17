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Пентхаусы в Минской Области, Беларусь

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Пентхаус 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 5/5
Продается самая большая квартира в комплексе «Пирс» Квартира с высококлассным ремонтом и …
$520,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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