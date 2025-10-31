Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
3
8 объектов найдено
Дом 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 530 м²
Дом-усадьба в д. Раубичи. Участок 30 соток. 17 км от МКАД. Год постройки основного дома 2003…
$3,000
в месяц

Дом 4 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 428 м²
Современный двухэтажный коттедж в д. Зацень. Жилая площадь дома 189 м.кв. Год постройки 2020…
$3,500
в месяц

Сдается просторный дом в Большом Стиклево в Большое Стиклево, Беларусь
Сдается просторный дом в Большом Стиклево
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду просторный двухэтажный жилой дом в Большое Стиклево, ул. Московская, д. 1 м…
$1,700
в месяц

Дом в скандинавском стиле в д. Обчак в Обчак, Беларусь
Дом в скандинавском стиле в д. Обчак
Обчак, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Для ценителей современной архитектуры у нас есть классное предложение! Уникальный дом в скан…
$1,700
в месяц

Дом в скандинавском стиле в д. Обчак в Обчак, Беларусь
Дом в скандинавском стиле в д. Обчак
Обчак, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Для ценителей современной архитектуры у нас есть классное предложение! Уникальный дом в скан…
$1,600
в месяц

Сдается большой трехэтажный дом (10 комнат) в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Сдается большой трехэтажный дом (10 комнат)
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Сдается большой трехэтажный дом на 10 комнат в живописном месте - Колодищи (6 км от метро Ур…
$3,900
в месяц

Особняк 5 комнат в Юхновка, Беларусь
Особняк 5 комнат
Юхновка, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
В долгосрочную аренду, сдаётся шикарный коттедж с бассейном, сауной, зоной барбекю, банкетны…
$3,000
в месяц

Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Сдаётся уютный дом в живописном уголке Колодищ! Ищете идеальное место для комфортной жизн…
$1,199
в месяц


