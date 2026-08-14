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Коттеджи с садом в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Михановичи, Беларусь
Коттедж
Михановичи, Беларусь
Площадь 282 м²
Просторный коттедж 282 м2 в аг. Михановичи Капитальный кирпичный коттедж для большой семьи в…
$301,042
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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