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Коттеджи в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Михановичи, Беларусь
Коттедж
Михановичи, Беларусь
Площадь 243 м²
Продается новый котедж по адресу аг. Михановичи, Минская обл., Минский р-н., Михановичский с…
$170,000
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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