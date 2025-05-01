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Производственные здания в Михановичском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже производственное здание площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д.…
$85,000
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Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
Оставить заявку
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