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Дома в Малосавинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Малосавинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малосавинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в аг. Россасно, ул. Школьная (32 км от Орши). Дом сборно щитовой, кирпичный, н…
$5,500
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