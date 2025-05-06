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Коттеджи с гаражом в Молодечно, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
Площадь 199 м²
Два дома в 4-ом микрорайоне Молодечно ❤️ Хотите жить в комфортабельном доме в престижном рай…
$149,900
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Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

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