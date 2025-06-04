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Кафе и рестораны в Молодечно, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 252 м² в Молодечно, Беларусь
Ресторан, кафе 1 252 м²
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
$452,000
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