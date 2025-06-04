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Производственные здания в Молодечно, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 1 100 м² в Молодечно, Беларусь
Производство 1 100 м²
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 100 м²
Производственная база с административно-хозяйственным комплексом в Молодечно ❤️База со всеми…
$169,900
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