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Склады в Молодечненском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
7
магазины
3
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2 объекта найдено
Склад 2 000 м² в Радошковичи, Беларусь
Склад 2 000 м²
Радошковичи, Беларусь
Площадь 2 000 м²
Продажа объекта незавершенного строительства хлебозавода в г.п. Радошковичи. 30 км от Минска…
$520,000
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Склад в Молодечно, Беларусь
Склад
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$98,000
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