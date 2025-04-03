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Жильё в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь

дома
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5 объектов найдено
Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Выгодная возможность купить дом ❤️ Представляем Вашему вниманию большой и качественный семик…
$26,500
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Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$3,000
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Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
СРОЧНО!!! Продам двухэтажный садовый дачный домик, в направлении д.Старое Янчино!!! Подъездн…
$3,700
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Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Отличное, живописное место. Красивая река Сха, Родник возле стоянки на берегу р. Схи, Водохр…
$9,500
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Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Выгодная возможность купить дом ❤️ Представляем Вашему вниманию дом в самом тихом и экологич…
$5,900
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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