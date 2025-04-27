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Коттеджи с бассейном в Могилёве, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

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