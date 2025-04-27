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Коттеджи с гаражом в Могилёве, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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