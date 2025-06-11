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Магазины в Могилёве, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 184 м² в Могилёв, Беларусь
Магазин 184 м²
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 1/5
Продаётся торговое помещение 183.6м2 по ул. Ленинская, д.45, г. Могилёв  Находится на первом…
$175,000
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Магазин 184 м² в Могилёв, Беларусь
Магазин 184 м²
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 1/5
Продаётся торговое помещение 183.6м2 по ул. Ленинская, д.45, г. Могилёв Находится на первом …
$175,000
Оставить заявку
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