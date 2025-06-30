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Долгосрочная аренда складов в Могилевской области, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 2 824 м² в Бобруйск, Беларусь
Склад 2 824 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 2 824 м²
Этаж 1/1
Аренда склада, производстваАдрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Тимирязева, д. 5Площадь…
Цена по запросу
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