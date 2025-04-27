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Квартиры с гаражом в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
144
Бобруйск
13
Лапичский сельский Совет
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Горки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Горки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
2-комнатную квартиру в г. Горки, Могилевская обл.! Вокзальная, 50  Просторная квартира 52.3/…
$34,900
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Квартира в Бобруйск, Беларусь
Квартира
Бобруйск, Беларусь
Площадь 63 м²
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом.  По адресу: ул. Урицког…
$27,900
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