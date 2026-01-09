Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лесной
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Лесном, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/10
Сдаётся 2-комнатная квартира в агрогородке Лесной, Боровляны Просторная и светлая квартира…
$400
в месяц
