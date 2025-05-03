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Жильё в Лукском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Луки, Беларусь
Дом
Луки, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается кирпичный дом с высокими потолками,с двумя входами.Дом для постоянного проживания …
$11,200
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Параметры недвижимости в Лукском сельском Совете, Беларусь

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с садом
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